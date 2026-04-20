Концерт «Танцевальная карта мира» объединил поколения на одной сцене в Подольске

18 апреля в СДК «Молодежный» состоялся ежегодный отчетный концерт хореографического коллектива «Калинка» под названием «Танцевальная карта мира». Он объединил на одной сцене 70 юных танцоров из средней и старшей групп (в возрасте от 3 до 17 лет), а также участников программы «Активное долголетие», самому старшему из которых 73 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню танца — 29 апреля — было задумано как полет на самолете. Роль бортпроводника взяла на себя одна из организаторов, а каждая «посадка» в новой стране знакомила зрителей с ее традиционными или стилизованными танцами. Всего за вечер было «посещено» десять стран.

Зрители увидели 23 ярких номера, представляющих культуру Башкирии (с танцем «Бурзяночка»), Испании, Китая, России (русский народный танец), Чукотки, Грузии и Армении. Для каждого танца были созданы соответствующие костюмы.

«Изюминкой нашей программы является сложный акробатический элемент, где мальчики старших групп выстраивают „башню“, поддерживая друг друга, в то время как мы, девочки, исполняем свои хореографические партии. Этот сборный армянский танец длится от четырех до шести минут и называется „Арцах“, — рассказала одна из участниц, 12-летняя Василиса Назарова.

На сцене выступили воспитанники основного детского коллектива «Калинка» и его самой младшей группы «Калинка плюс» (дети от трех лет), а также другие творческие объединения СДК «Молодежный»: «Грация» (восточные танцы) и «Танами» (танцы народов мира).

«Нашему коллективу 17 лет, и ежегодный отчетный концерт — наша давняя традиция. Творческий год начинается в сентябре, а в конце апреля каждый коллектив представляет свои достижения. Это возможность показать родителям итоги работы, а детям — осмыслить свой творческий рост», — сказала руководитель хореографического коллектива «Калинка» Галина Воронова.

Значимую роль в развитии юных танцоров коллектива «Калинка» играет аккомпаниатор Светлана Винниченко. Все занятия у станка проходят под живую музыку, что является крайне важным элементом хореографического образования и способствует всестороннему развитию артистов.Концерт «Танцевальная карта мира» показал не только мастерство и талант танцоров всех возрастов, но и богатство мировой хореографической культуры.

