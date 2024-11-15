Компенсация или новый перелет: юрист рассказал, что делать после овербукинга

Юрист Дмитрий Кваша заявил, что, если пассажир попал в ситуацию овербукинга, он может получить от авиакомпании компенсацию или билет на новый рейс, сообщает «Вечерняя Москва».

«На каждом аэровокзале есть кабинет или стойка с представительством авиакомпании, куда необходимо будет подойти с паспортом, получить форму заявления на возврат стоимости билета, заполнить ее», — рассказал Дмитрий Кваша.

Он также напомнил, что закон «О защите прав потребителей» гласит, что минимальный срок возмещения денежных средств — 10 дней, но авиакомпания имеет право продлить его до 40 дней. Если в течение этого времени потеря не компенсирована, можно обратиться в суд. Если потерянный рейс причинил вред клиенту — например, нарушил бизнес-планы, то можно рассчитывать на дополнительные деньги.

Овербукинг, или сбехбронирование — это распространенная уловка авиакомпании, когда пассажирам продают больше мест, чем может вместить самолет с расчетом на то, что кто-то из них не явится на рейс.