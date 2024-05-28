Компании ОЭЗ «Технополис Москва» примут на стажировку и практику более 400 студентов

Свыше четырехсот будущих инженеров, техников, слесарей и токарей готовы принять более 60 компаний ОЭЗ «Технополис Москва» на практику в 2024 году, сказал министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

За время существования проекта «Техностажировка» профессиональные навыки на высокотехнологичных производствах отточили более 1,2 тыс. учащихся вузов и средних специальных заведений.

«Студенты вузов и колледжей столицы имеют возможность развить свои профессиональные навыки в ОЭЗ столицы, где работают более 200 высокотехнологичных предприятий. Они задействованы в технологических процессах выпуска микроэлектроники, лекарств, медоборудовании, обслуживании техники», — прокомментировал Овчинский.

Один из опорных НИИ отрасли микроэлектроники, занимающийся разработкой и выпуском критически важной продукции, готов познакомить с производством порядка 100 будущих специалистов, один из лидеров по выпуску чипов ждет 60 студентов, компания по выпуску онкопрепаратов — 30.

В прошлом году проект «Техностажировка» оказал содействие в прохождении производственной практике 380 учащимся образовательных учреждений, многие из них впоследствии получили приглашение на работу. Так, бывшая студентка РХТУ им. Д. И. Менделеева Екатерина Филатова трудоустроилась инженером-технологом твердых лекарственных форм на фармацевтический завод «Р-Опра» после прохождения пятимесячной стажировки.

19-летняя студентка МГТУ им. Баумана Ева Башта на втором курсе попала в компанию «АртЛайн Технолоджи», которая является единственным производителем шасси для болидов международного класса «Формула-3» на территории стран СНГ и Восточной Европы. Стажировка помогла девушке попробовать себя в качестве инженера-конструктора.

Команда студентов Московского авиационного института на базе компании-резидента «Ортомода», специализирующейся на выпуске ортопедической обуви, реализует стартап по внедрению в производство аддитивных технологий. Молодые специалисты разрабатывают технологию 3D печати колодки лечебной обуви на основе 3D-модели сканирования ног клиента.

«ОЭЗ Москвы и предприятия-резиденты заключили свыше 30 соглашений с ведущими столичными вузами и колледжами об организации учебных, производственных, преддипломных практик и стажировок. Только резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ Научно-исследовательский институт молекулярной электроники в в 2023 году принял свыше 125 стажеров и практикантов», — добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Присоединиться к компаниям, где производят будущее, можно заполнив специальную форму на сайте ОЭЗ «Технополис Москва» в разделе «ТехноРабота».