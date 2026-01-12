Коммунальные службы очищают подъезды к контейнерным площадкам после снегопада

В первую очередь специалисты очистили 105 объектов первой и второй категорий, включая опасные участки, магистральные проезды и маршруты общественного транспорта. Затем работы сосредоточили на городских дорогах, подъездах к СНТ, частному сектору и дорогам в населенных пунктах. В общей сложности задействовано более 2 200 объектов.

Особое внимание уделили придомовым территориям 1781 многоквартирного дома в Серпухове, Пущино и Протвино, а также 4 474 входным группам. Из-за сильных снегопадов подъезды ко многим контейнерным площадкам оказались завалены, что вызвало задержки с вывозом твердых коммунальных отходов.

11 января сотрудники и техника МБУ «Комбинат благоустройства» расчистили подъезды к контейнерным площадкам по нескольким адресам, в том числе на улице Весенней. На данный момент полностью очищено 273 контейнерные площадки, еще около 300 находятся в работе. Завершаются работы у многоквартирных домов, после чего бригады приступят к расчистке подъездов к контейнерным площадкам в районах индивидуальной жилой застройки и деревнях.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко призвал жителей не оставлять личные автомобили на контейнерных площадках и рядом с ними, чтобы обеспечить проезд уборочной техники и мусоровозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.