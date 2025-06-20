Комлесхоз Подмосковья отреагировал на слухи о вырубке леса у «Левобережного»

Пользователи Сети массово сообщают о возможной незаконной вырубке деревьев на границе Химок и Долгопрудного вблизи жилого комплекса «Левобережный». По данным администрации Долгопрудного, данная территория предназначена для строительства промышленных объектов. Комитет лесного хозяйства Подмосковья (Комлесхоз) оперативно провел проверку и прокомментировал ситуацию.

«Проверка документации и данных лесоустройства показала: спорные участки не входят в состав государственного лесного фонда. Поскольку земли не являются лесфондом, они не находятся под управлением и охраной Комлесхоза или подведомственных ему лесничеств», — пояснили в ведомстве.

Специалисты пояснили, что вопросы об использовании территорий, в том числе о строительстве, решают местные администрации с учетом градостроительной документации и правами собственности.

В Комлесхозе пояснили, что не могут решать судьбу участка у «Левобережного», так как это не входит в его компетенцию. При этом ведомство продолжит выполнять свои прямые обязанности по защите близлежащих лесных массивов, входящих в гослесфонд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.