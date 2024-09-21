Комика Диму Гаврилова отпустили на свободу после 13 дней ареста

Юмориста Дмитрия Гаврилова отпустили на свободу после 13 дней ареста. Встречать его «на воле» пришли знакомые, друзья и поклонники, сообщает Mash .

Проблемы Гаврилова в России вряд ли завершатся. 18 сентября в суд было отправлено еще одно дело по статье о дискредитации ВС РФ. Связано оно с русофобскими шутками комика.

При этом дату слушания пока не сообщили. Юмориста могут признать виновным и оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей.

Гаврилова задержали в Нижнем Новгороде 8 сентября. Причина в том, что комик произносил русофобские шутки на своих выступлениях в Грузии, а также в одной из сольных программ. Из-за этого он лишился концертов в нескольких крупных российских городах — от Самары и Ульяновска до Краснодара и Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что музыканта Семена Слепакова* признали иноагентом из-за его постов в соцсетях. По информации ТАСС, в публикациях он смеялся над главой РФ и умирающими в зоне спецоперации российскими бойцами.

*Включен Минюстом в реестр иностранных агентов.