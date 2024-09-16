Слепакова* признали иноагентом за издевательства над российской армией

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Слепаков* в своих песнях высмеивал смерти российских солдат

Музыканта Семена Слепакова признали иноагентом из-за его постов в соцсетях, пишет ТАСС .

В материалах судебного дела Слепакова указаны примеры его произведений, из-за которых артиста внесли в список иноагентов.

По данным ТАСС Слепаков высмеивал президента Российской Федерации и гибнущих на СВО российских солдат.

Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года.

Слепаков безуспешно пытался снять статус иноагента в судебном порядке.

Ранее Максим Галкин* заявил, что никогда не занимался политикой.

* Включен в реестр иностранных агентов