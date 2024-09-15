Галкин* заявил, что никогда не занимался политической деятельностью

Юморист Максим Галкин* подчеркнул, что никогда не занимался деятельностью в сфере политики, а еще заявил, что полученный им статус иноагента существенно нарушает его права и свободы. Об этом сообщает ТАСС .

В судебных документах отмечается, что юморист ознакомился с распоряжением Минюста, не согласен с ним, а еще считает его незаконным. Галкин* указал, что всегда был деятелем культуры и искусства, а политикой не занимался.

Суд с это позицией не согласился. В решении он уточнил, что получены доказательства об активности иноагента в политической сфере в интересах зарубежного источника финансирования.

Кроме того, следователи выяснили, что артист распространял на концертах за границей ложную информацию о спецоперации и действиях России.

После начала СВО Максим Галкин* вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми переехал в Израиль, а после начала войны там — на Кипр.

* Включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.