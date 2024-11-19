Комик Поперечный* подал жалобу на отказ исключить его из списка иноагентов

Комик Данила Поперечный* подал апелляционную жалобу на отказ исключить его из списка иноагентов, в который он попал 14 июля, сообщает радио «Говорит Москва».

На сайте судов общей юрисдикции Москвы говорится, что жалоба была зарегистрирована 8 ноября. В ее удовлетворении оказали. Дата следующего заседания пока не назначена.

В Замоскворецком суде назвали одну из причин включения комика в реестр иноагентов. Он получил более 60 тыс. долларов от организаций из США и Ирландии.

Представитель блогера сказала в суде, что он не осуществляет политическую деятельность, а также не согласен с включением в указанный реестр. Кроме того, комик считает данное решение незаконным и необоснованным.

Поперечный* покинул территорию РФ в первые дни после начала СВО. На платформе YouTube на стендапера подписаны 3 млн человек. Там он критиковал спецоперацию.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.