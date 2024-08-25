Команда Тelegram впервые прокомментировала задержание Дурова

«Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в сообщении.

Вечером в субботу Павел Дуров прилетел в аэропорт Ле-Бурже в Париж со своей спутницей на частном самолете из столицы Азербайджана Баку. Его сразу задержали местные силовики.

Дурова могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве.

Ему может грозить 20 лет лишения свободы.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.