Команда Можайского округа взяла серебро на чемпионате формирований гражданской обороны

Команда Можайского округа показала высокий результат, заняв второе место в одном из ключевых направлений — «Подвижный пункт питания» на чемпионате формирований гражданской обороны. В этой номинации можайцы участвовали впервые, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Более 100 команд приняли участие в областном открытом чемпионате среди нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Соревнование прошло на стадионе «Луч» в Сергиевом Посаде. Организаторами мероприятия является Главное управление МЧС России по Московской области и администрация Сергиево-Посадского городского округа.

Руководство МЧС Московской области отдельно отметило невероятно сплоченную и активную команду болельщиков из Можайска, которая приехала поддержать команды связи, питания и медицинского пункта. Их кричалка и настоящий командный дух были настолько заряжающими, что удостоились специального приза.

