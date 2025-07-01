Команда из Подмосковья попала в число призеров финала ЦФО «Школы безопасности»

В Липецкой области завершились всероссийские соревнования «Школа безопасности» среди команд Центрального федерального округа. В течение шести дней 36 команд из 18 регионов боролись за победу: проходили испытания на выносливость и учились действовать в экстремальных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В программу соревнований вошли полосы препятствий, пожарная эстафета, маршруты выживания, поисково-спасательные работы и творческий конкурс визитных карточек. Участники демонстрировали навыки, которые необходимы для оказания помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.

По итогам состязаний в младшей возрастной группе команда школы № 10 имени С. Н. Воронина из муниципального округа Чехов заняла третье место, уступив лишь представителям Липецкой и Белгородской областей.

Школьники показали высокий уровень подготовки, слаженность и стремление к победе. Их результат стал заслуженной наградой за упорные тренировки и серьезное отношение к делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.