Коллекцию часов Шумахера продали за 4,4 млн долларов на аукционе в Женеве

Как пишет ABC News, главным лотом стали платиновые часы, которые в 2004 году звездному гонщику подарил экс-гендиректор Ferrari Жан Тодт. Часы компании F.P. Journe (Vagabondage 1 Model) были изготовлены на заказ из 18-каратного белого золота. На них изображен логотип Ferrari, шлем Шумахера и цифра «7» в честь семи побед гонщика на чемпионате мира. Они ушли с молотка за 1,2 млн франков (1,5 млн долларов).

Из материала следует, что большая часть лотов были проданы за сопоставимую с первоначальной оценкой цену. Лишь часы Audemars Piguet с эмблемой Ferrari были проданы за 330 тыс. франков при эстимейте в 250 тыс. Пять часов из коллекции Ruthenium купил один человек, однако его имя осталось неизвестным.

Михаэль Шумахер получил всемирную известность за время выступлений за команду Ferrari. Немецкий гонщик является семикратным чемпионом «Формулы-1» и обладателем большого количества рекордов. Карьеру Шумахер завершил в 2012 году.

В конце 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием во время катания на горных лыжах в Альпах. По словам жены и сына гонщика, Шумахер не в состоянии самостоятельно передвигаться и общаться с окружающими.