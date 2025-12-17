Коллектив из Балашихи принял участие в конкурсе «Мама, почитай мне, а я нарисую»

12 декабря 2025 года состоялась очередная церемония награждения победителей конкурса «Мама, почитай мне, а я нарисую», состоялась она в Бетховенском зале Большого театра России. Вели церемонию Элеонора Севенард, прима балерина Большого театра, и Денис Родькин, премьер Большого театра. Вечер включал в себя награждение лауреатов и концертную программу. Концертная программа в Большом театре была подготовлена творческими коллективами городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба организаторов.

Три года назад в поддержку Библиотеки № 2 ЦБС Белого зародился конкурс «Мама, почитай мне, а я нарисую». За время существования конкурс перерос из муниципального во всероссийский с участием иностранных государств, включен в перечень рекомендованных Министерством просвещения РФ, участниками стали более 10 000 человек.

В церемонии поучаствовали творческие коллективы:

Балетная студия «Авантаж» и хореографического ансамбля «Миракль». Руководитель — Борисова Мария Евгеньевна. Балетмейстер — Заслуженный артист России Борисов Владимир Аркадьевич.

Дом культуры «Саввино».

Образцовый детской духовный оркестр имени Александра Викторовича Васильева. Художественный руководитель и главный дирижер, кандидат педагогических наук Проскуров Артем Константинович.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Городского округа Балашиха

«Дворец творчества детей и молодежи»

Хора мальчиков и юношей «Пионерии» имени Георгия Александровича Струве. Руководитель — Косенков Артем Александрович. Концертмейстер Шанский Максим Андреевич.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Городского округа Балашиха

«Центр эстетического и музыкально-хорового искусства „Пионерия“ им. Г. А. Струве».

