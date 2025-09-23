Ко Дню рождения Серпухова вновь открылась кукольная экспозиция после переезда

Воспитанники образцового коллектива Ансамбля народной песни «Забавушка» поздравили «Кукольный дом» имени Галины Крюковой с обновлением и познакомились с его расширенной экспозицией, приуроченной ко Дню города Серпухова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Кукольный дом» имени Галины Крюковой — место, где в куклах ручной работы увековечиваются образы наших современников, оживают страницы истории и любимые литературные герои.

Этим летом «Кукольный дом» сменил прописку, переехав в новое, более просторное помещение. Адрес остался прежним: ул. Ворошилова, 53, но теперь учреждение разместилось на первом этаже. Обновленное пространство идеально подходит для масштабной экспозиции, позволяя объединить всю коллекцию кукол, дополненную тематическими инсталляциями и элементами, раскрывающими красоту кукольных композиций.

Воспитанники образцового коллектива Ансамбля народной песни «Забавушка» выступили для сотрудников учреждения, исполнив народные песни и танцы. После концерта Нина Сапожникова, руководитель «Кукольного дома» им. Галины Крюковой провела для ребят экскурсию по расширенной экспозиции. Многие из юных зрителей уже бывали в доме кукол до обновления, поэтому с особым интересом рассматривали новые экспонаты, ранее не представленные в экспозиции.

Особенно детей впечатлила инсталляция, посвященная серпуховским купцам-благотворителям, которые прославились своей щедростью.

«Экспозиция нашего дома кукол — это, по сути, большая ретроспектива, собравшая разные эпизоды и моменты жизни Серпухова, которые мы бережно создавали и коллекционировали все 16 лет своей работы», — рассказала Нина Сапожникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.