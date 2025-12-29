Клуб «Летное поле» из Долгопрудного получил Всероссийскую премию в сфере туризма

Туристско-краеведческий клуб «Летное поле» школы №14 из Долгопрудного стал лауреатом первой Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем поход», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Церемония вручения премии прошла в Национальном центре «Россия». В числе лауреатов оказались авторы 42 проектов из 26 регионов страны, среди которых — клуб «Летное поле» из Подмосковья.

Проект клуба был признан лучшей практикой в сфере дополнительного образования. Участники развивают походное движение, обучаются руководству походами и разрабатывают маршруты по местам боевой славы региона.

Заявки на премию оценивали более 450 экспертов из туристической отрасли, некоммерческих организаций, государственных корпораций и партнерских структур. Финальный этап включал народное голосование, в котором приняли участие 125 тысяч человек со всей России.

Премия «Больше, чем путешествие» учреждена для поддержки проектов, формирующих ценностную основу молодежных путешествий. Она реализуется Федеральным агентством по делам молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.