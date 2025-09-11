В архипелаге Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом океане экспедиция Российского арктического научно-исследовательского института летом 2025 года нашла уникальное кладбище китов и обнаружила таяние ледников, которое может привести к природной катастрофе, сообщает «Царьград» .

Наблюдения ученых свидетельствуют об ускоренном разрушении ледника. Анализ спутниковых данных выявил существенное уменьшение его площади за два десятилетия. С наступлением нового века вечная мерзлота в этом районе сократилась на 5%, провоцируя каскад глобальных перемен.

Эти процессы чреваты серьезными последствиями: ростом уровня моря, увеличением частоты стихийных бедствий и открытием древних экосистем, таящих потенциальные биологические угрозы.

Для исследователей это шанс изучить прошлое территории и динамику климатических изменений. Однако ситуацию можно расценивать и как предупреждение: перемены из абстрактных прогнозов стали реальностью.