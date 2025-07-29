Классический советский рецепт: окрошка по-прежнему доступна для россиян

Стоимость продуктов для окрошки в России за год подорожала только на 2-3%

Жаркая погода-то наконец пришла в центральные регионы России, с температурой иногда превышающей 30 градусов и отсутствием осадков. Это идеальное время для приготовления освежающего летнего блюда — окрошки. Журналисты kp.ru решили подсчитать стоимость этого популярнейшего холодного супа в России и проанализировать, насколько его цена изменилась за последний год.

Чтобы избежать извечных споров о предпочтительной основе, представители СМИ просчитали стоимость окрошки как на квасе, так и на кефире.

Для анализа был выбран классический советский рецепт, рассчитанный на четыре персоны. Он включает в себя 400 граммов картофеля, 300 граммов редиса, 5 куриных яиц и 300 граммов вареной колбасы. Также для приготовления окрошки понадобятся 300 граммов огурцов и 100 граммов свежей зелени, включающей укроп и лук. В качестве основы можно взять либо литр кваса в сочетании со 100 граммами сметаны, либо литр нежирного кефира, который можно разбавить по вкусу охлажденной кипяченой водой или минеральной водой.

Информацию о ценах исследователи взяли преимущественно из актуальных данных Росстата, датированных 20-ми числами июля 2024 и 2025 годов. В случаях, когда это было невозможно, журналисты обращались к другим открытым источникам за тот же период, используя средние показатели по стране.

Результаты анализа оказались довольно неожиданными — стоимость ингредиентов для окрошки за год выросла незначительно: окрошка на квасе подорожала всего на 3,1%, а на кефире — на 2,4%. Причина такого ценового показателя кроется в усреднении. В составе окрошки есть ингредиенты, стоимость которых заметно колебалась: некоторые стали значительно дешевле, тогда как другие выросли в цене на 20-30%.

Наибольшее удорожание коснулось картофеля, цена которого увеличилась примерно на 33% за последний год. Интересно, что даже этот «второй хлеб», ставший рекордсменом по росту цен в зимне-весенний период, начал дешеветь в последнее время. Следом по уровню подорожания идет сметана, хотя её можно использовать совсем немного или вообще заменить квасом.

Общая стоимость окрошки с квасом выросла на 3,1% и теперь составляет 539,2 рубля вместо прежних 523,2 рубля. Что касается окрошки на кефире, ее цена увеличилась менее значительно — на 2,4%, изменившись с 481,6 до 493,2 рубля. Стоит отметить, что в расчет не были включены такие ингредиенты, как соль, перец и другие приправы, которые добавляются по вкусу, а также кипяченая вода, необходимая для разбавления кефира.