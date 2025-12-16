Китайские журналисты рассказали о необычных привычках жителей России

Гости из КНР удивились ценам и поведению россиян в общественных местах

Журналисты из Китая поделились впечатлениями о жизни в России, отметив необычные для себя привычки местных жителей и особенности поведения в общественных местах, сообщает АБН24 .

Журналисты из Китая рассказали о своих наблюдениях после поездки в Россию. По их словам, реальная жизнь в стране отличается от стереотипов, распространенных за рубежом.

«Настоящая Россия — это не наполненный тестостероном боевик, а неспешный, меланхоличный артхаусный фильм. Думаете, здесь полно вспыльчивых, здоровенных мужиков, которые затевают драку по любому поводу? Ошибаетесь. Здесь гораздо чаще можно нарваться на большую очередь, чем на уличную разборку», — отметили журналисты.

Гости из КНР также обратили внимание на высокие цены в российских кофейнях. По их словам, стоимость чашки американо начинается от 400 рублей, что примерно вдвое дороже привычных для них блюд в Китае.

Особое удивление у китайских журналистов вызвали правила поведения на дорогах и в общественных местах.

«Нам хотелось перейти дорогу, но нас внезапно схватили за руку и указали на красный цвет светофора. В тот момент мы почувствовали себя дикарями», — признались они.

Журналисты добавили, что россияне строго соблюдают правила дорожного движения и проявляют терпение в очередях, что стало для них неожиданным открытием.

