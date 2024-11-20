Киркоров вновь поразил всех сменой имиджа

Популярный артист российской эстрады Филипп Киркоров в последнее время активно экспериментирует со своим образом. На недавней церемонии награждения «Звезды Хайпа» он продемонстрировал новую прическу, сообщает «ФедералПресс» .

Совсем недавно Филипп появлялся с короткими волосами, окрашенными в седой цвет. Однако на этот раз он вышел на сцену с белоснежными мелкими кудрями, напомнив зрителям певца Аркадия Укупника, передал корреспондент с мероприятия.

Стоит отметить, что Киркоров выступил в дуэте с Маргаритой Овсянниковой. Пара совместно исполнила песню «Молодая мадонна».

В последнее время поп-король достаточно часто изменяет свой внешний вид. Все началось с того, когда он решился на пластическую операцию.

Ранее стало известно, что Киркоров оплатил все штрафы за нарушение ПДД на своем Rolls-Royce.