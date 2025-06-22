Киркоров и Бузова страстно поцеловались на концерте Билана
0:21
На концерте певца Димы Билана зрители переключились с исполнителя на неожиданный и страстный поцелуй между Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой, видео этого интимного момента публикует Telegram-канал «Звездач».
Под песню Билана артисты страстно поцеловались, а потом Бузова рассмеялась.
Многие зрители смотрели на внезапное шоу вместо концерта поп-певца.
Ранее телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала о романах с футболистами. В частности, она вспомнила, как целовалась с 17-летним Килианом Мбаппе.