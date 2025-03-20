Кинолог рассказал, что делать при нападении на собаку агрессивного сородича

Кинолог Голубев: растаскивать дерущихся собак можно, если они разжали челюсти

Почти каждый владелец собаки хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда его питомец оказывался в опасности из-за агрессивного поведения другой собаки. Внезапное нападение может повергнуть в шок даже опытного собаковода. Важно не поддаваться панике и действовать правильно. В 90% случаев столкновения можно предотвратить, если знать основные признаки надвигающейся угрозы, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Заметив напряженную позу, оскал или пристальный взгляд другой собаки, нужно немедленно отозвать своего питомца, взять его на поводок и постараться уйти от обидчика. Кроме того, необходимо оценивать особенности вашего питомца: малышей не выгуливать рядом с компанией крупных собак, не подходить близко к другим собакам с течными суками», — отметил Голубев.

Что делать, если конфликт неизбежен

1. Если собака-агрессор не слишком крупная, а вы — уверенный в себе человек, попробуйте напугать ее громким запрещающим криком, топните на нее ногой.

2. Если у агрессивной собаки есть хозяин, попросите его взять собаку на поводок.

3. Если вам некому помочь, не убегайте, но создайте преграду: встаньте между собаками, используйте зонт или сумку.

4. Пристегните своего питомца на поводок, но не берите его за ошейник, дайте ему возможность уворачиваться от нападающей собаки. Помните, если ваша рука будет слишком близко к голове собаки, вы можете пострадать при начавшейся драке.

5. Если у вас миниатюрная собака, спрячьте ее за пазуху и продолжайте отпугивать нападающую собаку.

6. Если перед вами реально агрессивная крупная собака, возьмите палку или любой крупный предмет для самообороны.

7. Отходите от обидчика медленно и спокойно, не поворачиваясь к нему спиной.

Что делать, если драка уже началась

«Если собаки уже сцепились и не реагируют на команды, вам понадобится помощь. Не разнимайте собак самостоятельно, если вы не сможете зафиксировать обеих собак. Разнять противников также помогут специальные средства защиты (спреи, ультразвуковые отпугиватели), которые неплохо всегда иметь под рукой. Подойдет и обычная вода — иногда это отрезвляет противников, и у вас появляется шанс растащить за задние ноги разъяренных псов», — дал инструкции кинолог.

Он призвал не пытаться тянуть собак в разные стороны, пока они не разжали челюсти, так только будут еще большие повреждения.

«Главное — сохранять спокойствие и действовать решительно. Помните, что ваша задача — защитить питомца и себя от травм», — подчеркнул эксперт.

После инцидента обязательно надо показать питомца ветеринару, даже если видимых повреждений нет. Стресс и скрытые травмы требуют профессионального внимания. Обязательно нужно проанализировать ситуацию, чтобы в будущем избежать подобных конфликтов.

Если агрессивное поведение по отношению к другим собакам проявляет ваш питомец, стоит обратиться к профессиональной помощи кинологов для коррекции поведения любимца. Помните: осведомленность и твердая решимость к действию могут спасти жизнь вашему четвероногому другу, заключил Голубев.