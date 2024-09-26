Кинолог перечислил причины плохого аппетита у собаки

Плохой аппетит у собаки может быть вызван разными причинами, от простой усталости до серьезных заболеваний, которые требуют немедленного вмешательства. Если хозяин заметил, что питомец мало ест или вовсе отказывается от пищи, это сигнал, что нужно обратить внимание на самочувствие собаки, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если собака теряет вес или отказывается от пищи, важно обратить внимание на состояние любимца. В первую очередь необходимо исключить любые проблемы со здоровьем, а затем перейти к анализу рациона и образа жизни собаки. У питомца может пропадать аппетит на фоне стресса или из-за неподходящего рациона», — заявил Голубев.

В любом случае проблему нужно оперативно решать, потому что отсутствие аппетита не является нормальным состоянием для животного. Есть несколько причин, из-за которых собака может отказываться от еды.

Проблемы со здоровьем

Отсутствие аппетита, вялость, быстрое утомление — все это может сигнализировать о проблемах со здоровьем у любимца. Это первое, что необходимо исключать, если владелец заметил, что собака стала плохо есть. Важно обязательно сходить в ветеринарную клинику, чтобы проверить здоровье питомца и вовремя ему помочь.

Стресс

Постоянное напряжение и нахождение в стрессовых ситуациях влияют на аппетит собаки. Это может происходить из-за неправильного подхода к воспитанию, наличия конфликтов между питомцами, если в доме живет больше одной собаки, сепарационной тревоги и многого другого. Только избавившись от ситуации, которая вызывает стресс, можно помочь любимцу.

Неподходящий рацион

Бывает так, что из-за неподходящего корма собака может отказываться от приема пищи. Это может происходить, например, если хозяин приобрел корм сомнительного качества или резко перешел с одной марки на другую.

Что делать, если у собаки пропал аппетит?

По мнению специалиста, стоит исключить возможные заболевания, для этого нужно обратиться в ветеринарную клинику за консультацией. Если со здоровьем собаки все в порядке, то здесь стоит рассмотреть подход к воспитанию любимца, его психологическое состояние.

«Постарайтесь минимизировать стрессовые ситуации, организуйте распорядок дня, которого вы будете придерживаться, а также старайтесь кормить собаку в одно и то же время», — отметил кинолог.

Стоит также обратить внимание на рацион собаки: сбалансирован ли он, все ли полезные элементы получает питомец с пищей. Бывает такое, что собака может отказываться от корма одного бренда, но с удовольствием есть корм другого производителя. Поэтому нужно попробовать заменить привычный корм.

«Чтобы привлечь внимание собаки к сухому корму, вы можете добавить в него немного воды, чтобы он разбух. Влажность усилит запах, и возможно у питомца появится аппетит. Подумайте и о том, как предложить привычный корм другим способом: поощряйте за выполнение команды на улице кусочками сухого корма, прячьте жидкий корм в игрушку-конг», — посоветовал Голубев.

Можно сделать корм более привлекательным для собаки. Нужно вспомнить, что из запрещенных продуктов любит пес, это может быть ароматная колбаса. Можно взять этот продукт и совместить в контейнере с привычным кормом, и убрать лоток в холодильник на ночь. Увлажнившись, корм впитает аромат любимого продукта собаки, такая пища покажется куда более привлекательной для питомца, заключил кинолог.