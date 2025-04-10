Кинолог назвал причины, по которым собака может отказываться от прогулки

Собака — активное животное, нуждающееся в регулярных прогулках дважды в день вне зависимости от погоды и времени суток. Отказ питомца выходить на улицу ставит в тупик многих владельцев, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В целом есть две причины отказа собаки от прогулки: физиологическая и психологическая. Первая может быть связана с проблемами со здоровьем и требует обследования у ветеринарного специалиста. Если угроза для здоровья не выявлена, скорее всего, собака отказывается гулять по психологическим причинам, что требует коррекции уже у кинолога или зоопсихолога», — объясняет Голубев.

Он подчеркнул, что одной из причин отказа от прогулки может стать негативный опыт. Собака, столкнувшись с агрессией или резким шумом, может начать избегать подобных ситуаций. Чтобы преодолеть страх, нужно время и последовательный подход. Важно показать, что мир безопасен рядом с хозяином. Процесс коррекции ситуации основан на поощрении положительного поведения.

По словам специалиста, еще одной причиной может стать неправильная социализация питомца. Возможно, хозяин поторопился или упустил важный этап адаптации щенка, что привело к тревожному поведению взрослой собаки с незнакомцами или другими животными. Она может быть агрессивной или избегать контактов. Необходимо обратиться к кинологу для коррекции поведения.

Собака может отказываться от прогулки из-за неудобной амуниции. Она может доставлять питомцу дискомфорт или не соответствовать его размеру, что вызывает стресс. Важно приучать собаку к шлейке или ошейнику с раннего возраста. Если питомец ходит неестественно или пытается снять амуницию, необходим другой размер или модель.

Депрессия и нежелание идти на прогулку

Собаки могут страдать депрессией из-за разлуки с хозяином или стресса. Это проявляется в отказе от еды и прогулок. Важно вовремя выявить причину и обратиться к ветеринару. Преодоление депрессии требует времени, терпения и участия хозяина.

Примечательно, но не все собаки любят прогулки. Некоторые предпочитают дом, особенно в плохую погоду. Иногда им надоедает привычный маршрут. Отказ от прогулки после поездки за город тоже возможен, но это не повод идти на поводу — регулярные прогулки важны для здоровья собаки, даже малоактивной.

«Если собака вдруг начала отказываться от прогулок, не стоит игнорировать этот сигнал. Он может свидетельствовать о самых разных проблемах: от недуга до стресса», — отметил кинолог.

Нужно наблюдать за питомцем. Возможно, ему нужна правильная одежда или новые маршруты. Надо определить причину и устранить ее. Регулярные прогулки важны для здоровья и совместного времяпрепровождения, заключил Голубев.