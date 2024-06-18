Киберэксперт Косарев предупредил об использовании мошенниками словесного гипноза

«Если собрать подборку фамилий пострадавших от кибермошенников с начала года, то вы убедитесь, что ни большой объем жизненного опыта, ни наличие высшего образования и ни высокий уровень профессиональной бдительности не спасает от рисков стать жертвой очередной схемы обмана. В ловушку попадались все: ученые, актеры, дипломаты, разведчики», — сказал Косарев.

Он напомнил, что 25 июля, через год после подписания президентом РФ Владимиром Путиными и официальной публикации, вступает в силу закон, который вводит ответственность банков за переводы с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

«Если раньше банки отмахивались от обманутых клиентов: „Сами виноваты“ и „Сами перевели деньги“, то теперь законодательство подразумевает ответственность банков за перевод с согласия клиента, но под воздействием обмана или при злоупотреблении доверием. Данный закон, с моей точки зрения, масштабная социальная мера Центробанка РФ по поддержке наших граждан», — отметил эксперт.

Косарев отметил, что мера позволит сохранить или вернуть гражданам страны свои сбережения по многим случаям финансового мошенничества с 25 июля 2024 года.

«Описанная в законе и на сайте Центробанка РФ процедура включения лиц, переводы которым будут завершаться ошибкой, — это начало отработки новой стратегии противодействия мошенничеству. Эта стратегия будет дополняться, совершенствоваться и заработает полноценно, когда ответит на все контрмеры кибермошенников», — уточнил специалист.

Эксперт пояснил, что данные изменения прямо невыгодны банкам, поскольку добавляют для них финансовую ответственность за то, за что они не отвечали ранее.

«Важно, что у всех банков был год на подготовку. Если закон будет внедряться как переводы по системе быстрых платежей для юрлиц, то число реальных случаев кибермошенничества точно не будет уменьшаться. Напомним, что все банки с 1 апреля 2024 года были обязаны обеспечить возможность переводить денежные средства по СБП между организациями и ИП. Но такую возможность до сих пор не обеспечили многие системно значимые банки», — рассказал Косарев.