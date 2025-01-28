Карусели в Подмосковье посетили свыше 6,5 тыс человек с 20 по 26 января

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 20 по 26 января. Всего на территории Подмосковья расположено 8 каруселей, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшую неделю карусели посетили 6,59 тыс. человек. Карусели «Сказка», установленные по программе губернатора, представляют собой уникальный аттракцион, оформленный известным дизайнером Денисом Симачевым. Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Первой по посещаемости стала карусель в Богородском городском округе. Ее посетили более 1,21 тыс. жителей и гостей региона. Карусель расположена в Центральном парке Ногинска. Парк был основан в 1875 году в сосновом бору, на сухом чистом месте усилиями городских фабрикантов и по решению городской думы. Сегодня в парке можно отдохнуть всей семьей. В парке расположены аттракционы, детские площадки и батуты, проходят различные развлекательные программы и еженедельные сеансы кино и постановок. Кроме того, в парке работает прокат сезонного инвентаря. Также в парке уставлена современная система видеонаблюдения.

Второй по востребованности стала карусель в Сергиево-Посадском г. о. Там побывали 1,2 тыс. человек. Карусель расположена в парке «Скитские пруды». Парк обновлялся с 2019 года. Тогда там установили входную группу, сцену для проведения общественных мероприятий, модуль для ресторана и мастер-классов, оборудовали пункт охраны. В парке была проложена дорожно-тропиночная сеть, установлена навигация, шахматные и теннисные столы. В 2020 году в «Скитских прудах» для любителей спорта соорудили памп-трек, площадку для стритбола и воркаут, обновили парковую мебель и систему наружного освещения. В 2021 году в парке появился павильон для мастер-классов, туалетный модуль, площадка под аттракционы и многое другое. Более того, в 2023 году на территории «Скитских прудов» появилась новая экстрим-зона со скейтпарком и памп-треком. В усадебном парке для гостей создана сеть аллей, игровая площадка, сцена, танцевальная площадка и амфитеатр.

Тройку лидеров закрывает карусель в Одинцовском г. о. Ее посещаемость составила 1,1 тыс. жителей и гостей региона. Расположенная на Центральной площади Одинцова, карусель стала местом притяжения детей и взрослых на прошлой неделе. На Центральной площади расположена современная детская площадка, лодочная станция, прокат велосипедов, детских электрических машинок, веломобилей, коньков и фудкорт.

Карусели работают с 11:00 до 20:00 (в Домодедове с 11:00 до 19:00), кроме понедельника и вторника (в Домодедове без выходных). Посетить их можно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.