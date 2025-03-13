Карта ресурсов: россиянам ответили, как избежать выгорания на работе

Врач-психотерапевт Илья Бушталлер рассказал, как предотвратить стресс для организма в виде выгорания на рабочем месте, сообщает «ФедералПресс» .

«Выгорание, сопровождающееся тревожными и депрессивными симптомами, является реакцией психики на длительный стресс», — заявил специалист.

Потеря мотивации, упадок сил, проблемы с концентрацией и сном могут сигнализировать о выгорании. Затем обычно наступает тревожность, которая легко может превратиться в депрессию и панические атаки.

По мнению эксперта, на ранних стадиях проблему можно решить самостоятельно, однако позднее на последующих этапах стоит обращаться за помощью к психотерапевту, который назначит медикаментозное лечение.

Чтобы избежать такого эмоционального истощения, врач рекомендовал следовать нескольким рекомендациям. Во-первых, необходимо разрешить самому себе ошибаться и отдыхать, не виня себя за это. Стремление быть идеальным только увеличивает стресс. Во-вторых, стоит следить за качеством сна. Обязателен 8-часовой сон, в дополнение можно использовать тяжелое одеяло, которое создаст ощущение безопасности.

Бушталлер рекомендовал научиться говорить «нет» и выстраивать личные границы при возникновении новых задач. Также необходимо понять смысл своей деятельности и определить, какие ценности в работе изначально вдохновляли.

Отличным вариантом является разработка карты ресурсов и зон истощения. Такое решение позволит отказываться от лишнего, уделять достаточно внимания и времени на восстановление, а также черпать из работы только положительные эмоции.