Капитальный ремонт гимназии № 23 в Химках завершат к 1 сентября

В мкр Сходня городского округа Химки на улице Чапаева продолжается капитальный ремонт гимназии № 23. Подрядчик приступил к общестроительным работам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут в рамках региональной госпрограммы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». На объекте работают 25 человек. Строители ведут монтаж перегородок, штукатурные работы, устройство инженерных сетей.

Общая стройготовность — 20%.

В ходе работ новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Строители проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обновят входную группу, благоустроят прилегающую территорию. В рамках капитального ремонта также заменят мебель.

Завершат все работы на объекте в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.