Канье Уэст прилетел в столицу вместе с женой

Супруга рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори прилетела в столицу на юбилей Гоши Рубчинского вместе с супругом, сообщает SHOT .

О том, что Уэст приехал в столицу вместе с женой, рассказала подруга модельера Рубчинского. Однако в группе людей, гуляющих с музыкантом и дизайнером, ее не видели.

Рэпер приехал 29 июня, в день юбилея друга, и заселился в «Националь». После этого музыкант сразу отправился в ресторан. На юбилее Рубчиснского присутствовали родственники и его близкие друзья.

После мероприятия музыкант и дизайнер заехали в гости к маме Рубчинского. Он познакомил ее со своим бизнес-партнером и другом.