Камни и зуб динозавра: петербуржец собрал коллекцию из 200 древних артефактов

Петербургский коллекционер Вадим Кравец сумел собрать более 200 различных древних артефактов — зубы динозавра, окаменелости возрастом более 200 млн лет и многие другие уникальные находки, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«По находкам можно проследить климат на планете, движение материков и многое другое. Например, насекомые не имеют легких и дышат через поры, и чем больше кислорода на планете, тем крупнее они вырастают», — сказал коллекционер.

Так, по его словам, Ленинградская область в Кембрийском периоде находилась ближе к Антарктиде, а в Ордовикском уже переместилась на Экватор.

В Петербурге палеонтологией плотно занимается всего 40-50 человек: это энтузиасты, которые стараются развивать науку своим примером.

В Ленобласти несколько лет назад открылся первый в России палеопарк в поселке Путилково. Там каждый может попробовать себя в качестве ученого и присоединиться к раскопкам.