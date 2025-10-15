Камень, из-за которого сняли главу Кинельского района, установят на Аллее памяти

Камень, из-за которого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова, собираются разместить на Аллее памяти. Поврежденную табличку, которая была посвящена участникам Великой Отечественной войны, с объекта сняли, сообщает « Подъем ».

Закладной камень появился в 2019 году на площади, где хотели построить обелиск участникам ВОВ. В мае 2022 года объект заработал. Камень перенесли на территорию школы поселка Кинельский. О том, что памятный знак собираются использовать на Аллее памяти, рассказал исполняющий обязанности главы района Дмитрий Григошкин.

«В случае отсутствия главы муниципального района, невозможности выполнения им своих обязанностей его обязанности выполняет первый заместитель. Я исполняю обязанности», — отметил чиновник.

Глава Кинельского района Юрий Жидков, которого со скандалом уволили 14 октября, попал в больницу. Чиновник отметил, что он напишет заявление на увольнение после выписки.

14 октября Федорищев вместе с Жидковым занимались инспекцией объектов, находящихся на реконструкции. Губернатору Самарской области не понравилось увиденное.

Федорищев стоял рядом с Жидковым и смотрел на камень. Губернатор Самарской области спросил: «То есть это просто камень?». Глава Кинельского района ответил утвердительно. Федорищев два раза похлопал его по плечу и сказал: «Уволен, н****».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.