Какая компенсация положена за работу на майские праздники в 2025 году?

В 2025 году майские праздники в России традиционно считаются нерабочими днями. Если сотрудник не привлекался к работе в эти дни, то его заработная плата за май будет начислена в обычном порядке, без каких-либо изменений. Однако, если работник был привлечён к работе в праздничные дни, предусмотрено несколько вариантов компенсации, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Среди видов компенсации эксперт перечислил следующие.

Во-первых, двойная оплата. Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Это означает, что за каждый отработанный час в праздничный день сотруднику полагается оплата в двойном размере, говорит аналитик.

Во-вторых, дополнительный день отдыха. По желанию работника вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а предоставленный день отдыха оплате не подлежит, поясняет эксперт.

«Важно отметить, что с 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, касающиеся предоставления отгулов за работу в выходные и праздничные дни. Теперь работник должен использовать предоставленный день отдыха в течение одного года со дня работы в выходной или праздничный день. Если к моменту увольнения работник не использовал положенные отгулы, работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованные дни отдыха», — отметил Расторгуев.