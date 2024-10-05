Кадыров передал первые 100 единиц «Джихад-машин» для нужд СВО
Фото - © РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал первые 100 единиц «Джихад-машин» местного производства на нужды специальной военной операции, сообщает ТАСС.
«При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены», — сказал Кадыров.
Он подчеркнул, что региону удалось в короткий период наладить серийное производство «Джихад-машин» на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».
Кадыров добавил, что в зоне СВО технику распределит общероссийское общественное движение «Народный фронт „За Россию“».
Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что еще 2 американских электромобиля Tesla Cybertruck были отправлены в зону российской спецоперации. По словам главы Чечни, техника прекрасно справляется с поставленными задачами.