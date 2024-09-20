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Кадыров: еще два Cybertruck отправлены в зону спецоперации

Еще два автомобиля Tesla Cybertruck были отправлены в зону российской спецоперации. Эта техника прекрасно справляется с поставленными задачами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут (в зоне СВО-ред.) очень востребованы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул. что данных машин не коснулось удаленное отключение.

Ранее Кадыров заявил, что американский бизнесмен Илон Маск дистанционно отключил подаренный Cybertruck. Он рассказал, что поставил на машину пулемет и отправил ее в зону СВО.