Кабмин Украины: бронь от мобилизации в ВСУ начали частично выдавать

Украинские власти вновь разрешили выдавать бронь от мобилизации мужчинам, которые оформили ее до 31 мая 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию на сайте кабинета министров соседней страны.

Мужчины, которым выдали бронь до 31 мая 2024 года, могут продлить ее длительность на такое же время, как и было. Параллельно с этим продолжается аудит предприятий, которые оформляли сотрудникам такие документы. Он будет идти вплоть до 25 октября.

Во время аудита выясняется, законно ли сотруднику была выдана бронь от мобилизации или же ее оформили за взятку. Получив информацию, украинские власти смогут определить критерии, на основе которых будет выдаваться документ.

Ранее передвижной цирк Украины получил статус критически важного предприятия в соседней стране. Его сотрудников обеспечат отсрочкой от мобилизации.