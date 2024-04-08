Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации
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Передвижной цирк Украины получил статус критически важного предприятия от министерства культуры, что означает, что его работники получат отсрочку от мобилизации, пишет РИА Новости.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что правительство разрабатывает новую систему отсрочки от призыва на военную службу для работников предприятий критической инфраструктуры.
Депутат Алексей Гончаренко подтвердил данную информацию и отметил, что отсутствие в перечне стратегически важных учреждений оборонных и промышленных предприятий вызывает вопросы. По его мнению, вместо них в список попали предприятия по разведению верблюдов, производству малярных и штукатурных работ, а также изданию компьютерных игр.