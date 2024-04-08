Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации

Передвижной цирк Украины получил статус критически важного предприятия от министерства культуры, что означает, что его работники получат отсрочку от мобилизации, пишет РИА Новости .

Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что правительство разрабатывает новую систему отсрочки от призыва на военную службу для работников предприятий критической инфраструктуры.

Депутат Алексей Гончаренко подтвердил данную информацию и отметил, что отсутствие в перечне стратегически важных учреждений оборонных и промышленных предприятий вызывает вопросы. По его мнению, вместо них в список попали предприятия по разведению верблюдов, производству малярных и штукатурных работ, а также изданию компьютерных игр.