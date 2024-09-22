Юристу Пашаеву может грозить дисциплинарное взыскание или увольнение из армии

Юристу Эльману Пашаеву может грозить дисциплинарное взыскание или увольнение из армии из-за того, что он самовольно покинул воинскую часть, сообщает Mash .

Отмечается, что он служил в пятой бригаде. Однако юрист давно пропал из поля зрения своих сослуживцев, которые рассказывают, что из-за активных боевых действий отпуска и увольнения никому не дают. Почему и куда пропадал юрист — точно никто не знает.

Как говорят военнослужащие, уехать в столицу можно в связи с рабочей командировкой. Но о том, что Пашаеву дали такую задачу, никто ничего не слышал.

За то, что он еще до задержания самовольно покинул воинскую часть, Пашаеву может грозить дисциплинарное взыскание и увольнение из армии.

Ранее Эльмана Пашаева задержали. Против него дал показания муж Елены Блиновской Алексей. Юриста подозревают в мошенничестве. Его отправили в СИЗО на два месяца.