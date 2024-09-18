Юрист Эльман Пашаев отправлен в СИЗО на два месяца

Юриста Эльмана Пашаева отправили в СИЗО на два месяца. Об этом рассказал корреспондент газеты « Известия », побывавший в зале суда.

Экс-адвокату до этого предъявили подозрение в мошенничестве, которое было совершено в особо крупном размере. По данным следствия, Пашаев в феврале 2024 года пообещал мужу «Королевы марафонов» Алексею Блиновскому избавить его и супругу от уголовного преследования. Взамен юрист попросил крупную сумму денег.

До этого СМИ сообщали о том, что Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через благотворительный фонд. Он, предположительно, продавал дроны солдатам ВС РФ в зону СВО, но деньги просил внести в качестве взноса. В этом случае за реализацию товара не нужно было платить налог.

Ранее следственный комитет России опубликовал видео задержания Пашаева. Его заковали в наручники в Москве.