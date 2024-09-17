Видео СК: адвоката Пашаева заковали в наручники во дворе дома в Москве

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Следственный комитет России опубликовал видео с задержанием адвоката Эльмана Пашаева в Москве. Запись появилась в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как Пашаева задержали во дворе дома. Его руки заковали в наручники.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил Пашаеву, что тот задержан. Адвоката подозревают в совершении преступления по части четвертой статьи 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что Эльмана Пашаева могли задержать в Москве за получение крупной взятки от Алексея Блиновского. Юрист пообещал за большую сумму денег помочь мужу «Королевы марафонов» Елены Блиновской решить вопрос с уголовным делом.