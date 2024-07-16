Юрист рассказал, почему в России не создадут обязательный реестр блогеров

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский прокомментировал информацию о возможном введении в России реестра блогеров. По его словам, в стране это делать не планируется, пишет Общественная Служба Новостей .

В Госдуме подготовили дополнения в принятый в первом чтении законопроект о предотвращении противоправных действий со стороны абонентов при получении услуг связи. Они предусматривают обязанность пользователей соцсетей, ежедневная аудитория которых составляет более 1000 человек, передавать в Роскомнадзор сведения о себе для идентификации.

По словам эксперта, действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает, что распространяемая информация без использования СМИ должна включать достоверные сведения об ее обладателе или распространителе. При этом само «распространение информации» определяется как действия, направленные на передачу сведений неопределенному кругу лиц.

«Во-первых, нужно отметить, что никто не собирается обязывать блогеров с более чем 1000 подписчиков регистрироваться в каком-то специальном реестре», — указал юрист.

Вместе с тем Хаминский пояснил, что буквальное прочтение закона заставляет сделать вывод, что действующее законодательство уже сейчас обязывает любого пользователя социальных сетей предоставлять данные для идентификации его как автора. Это делается вне зависимости от тематики контента блогера, указал юрист.

Предлагаемые поправки, по словам эксперта, лишь конкретизируют эту норму, распространяя ее только на блогеров с аудиторией свыше 1000 подписчиков. При этом Хаминский подчеркнул, что речь не идет об обязательном реестре блогеров этой категории.