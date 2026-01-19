Юрист рассказал, когда Долина может отдать ключи от квартиры Лурье

Заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев рассказал, что певица Лариса Долина с большой долей вероятности передаст ключи от квартиры новой собственнице в последние часы отпущенного законом срока, сообщает РИА Новости .

«Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда, ключи будут переданы стороне Лурье, а также подписаны необходимые документы», — отметил он.

Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить Долину.

Артистке назначили последний день для добровольной передачи недвижимости ее новой хозяйке — это 20 января.

