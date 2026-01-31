Юрист: перевод денег незнакомцу может стать поводом для блокировки счета

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин рассказал, что перевод денег незнакомому человеку может стать поводом для блокировки счета в РФ, сообщает РИА Новости .

Подозрение у банков может вызвать перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых отношений. При этом за сутки до этой операции должен был быть крупный перевод самому себе из другого банка.

Юрист также добавил, что в последнее время распространены ситуации, когда люди снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми никогда не было финансовых взаимоотношений.

Ранее сообщалось, что мошенники начали активную кампанию по рассылке поддельных электронных писем, маскирующихся под официальные сообщения с портала «Госуслуги».

Как сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники используют похожие логотипы, обращаются к пользователям персонально и даже дают «советы» не сообщать коды из СМС, чтобы усыпить бдительность.

