Юрист ответил, в каких случаях могут уволить за перекуры

Юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что курение в неположенном месте в рабочие часы может повлечь за собой штраф или даже увольнение, сообщает NEWS.ru .

По его словам, работодатель может не оплачивать время, потраченное на перекуры, если это не оговорено в трудовом договоре.

«За курение в неположенном месте работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности. В 2013 году был случай в Брянске, когда за курение в неположенных местах работник был уволен, и суд признал такое увольнение законным. Перерыв для перекура не предусмотрен нормами ТК РФ, поэтому такое время работодатель вправе не учитывать при оплате рабочего времени», — уточнил Салкин.

Он подчеркнул, что прямого запрета на курение со стороны работодателя быть не может, однако законодательство разрешает курение только в специально отведенных для этого зонах. Следовательно, при отсутствии таковых, работник лишается возможности курить в рабочее время.

Несмотря на отсутствие формального запрета на курение на рабочем месте, Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» разрешает курение исключительно в специально оборудованных местах. Работодатель, не организуя такие зоны, фактически лишает сотрудников возможности курить на работе, заключил специалист.