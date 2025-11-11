Юрист Кваша сравнил отношения инвесторов и брокеров с игрой в казино

Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша заявил, что отношения между инвесторами и брокерами напоминают игру в казино, и подчеркнул важность информирования клиентов о рисках, сообщает Общественная Служба Новостей .

С ноября вступают в силу новые правила, обязывающие брокеров предупреждать клиентов о возможных рисках и не навязывать дополнительные финансовые услуги. Кваша в эфире Общественной службы новостей сравнил отношения между инвесторами и брокерами с игрой в казино.

«Сейчас отношения инвестора и брокера складываются, как отношения игрока и казино, а иногда даже как между наркозависимым и дилером. Один предоставляет услугу, а инвестор с удовольствием ее покупает и подсаживается на этот дофамин. Инвестору рассказывают, что он может заработать большое количество денег, что ему в этом помогут. В итоге инвестор теряет деньги, а брокер получает выгоду за счет комиссии», — пояснил Кваша.

Эксперт подчеркнул, что брокеры должны заранее информировать инвесторов о продвигаемых продуктах и не рекомендовать те инструменты, в которых клиент не разбирается. Также, по его словам, важно сообщать о рисках, связанных с инвестициями.

