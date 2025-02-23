Юрий Николаев прикован к инвалидному креслу

Известный телеведущий Юрий Николаев впервые после операции появился на публике. Народный артист России удаленно принял участие в телешоу Малахова «Привет, Андрей!», которое было посвящено юбилею певца Юрия Антонова, сообщает 7Дней.ru .

При этом в кадре Николаев появился из больничной палаты, сидя в инвалидном кресле.

«Юрок, ну, пока только так. Юра, привет! Прежде всего, я поздравляю тебя со славным юбилеем. Здоровья тебе, твоим близким. Те песни, которые написаны тобой 40-50 лет назад, они до сих пор трогают нас», — обратился Николаев к Антонову.

В начале текущего года Николаева госпитализировали с переломом бедра в результате падения дома. Из-за возникшего тромбоза голени артисту понадобилась срочная операция. В настоящее время Николаев продолжает лечение в домашних условиях.

Ранее стало известно, что 76-летнюю вдову известного актера Николая Караченцова Людмилу Поргину госпитализировали из-за проблем с легкими.