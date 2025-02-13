Вдову Николая Караченцова экстренно госпитализировали из-за проблем с легкими

76-летнюю вдову актера Николая Караченцова Людмилу Поргину госпитализировали. У нее серьезные проблемы с легкими, сообщает SHOT .

У Поргиной поднялась температура, был сильный сухой кашель, болела голова. Женщина чувствовала слабость.

Поргину госпитализировали в пульмонологическое отделение в одну из больниц Москвы. Доктора обнаружили у женщины хрипы во время дыхания. Она проходила лечение в клинике на протяжении примерно недели.

Недавно Поргину выписали. Она продолжает лечиться в домашних условиях.

Поргина играет в театре «Ленком Марка Захарова». Многие знают ее по таким фильмам, как «Юнона и Авось» и «Шут Балакирев».

В марте 2019 года Поргину госпитализировали в московскую больницу. У нее был перелом.

Известный советский актер Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года, это произошло за день до его 74-го дня рождения. Людмила Поргина до конца находилась рядом со своим мужем.