Юрий Куклачев впервые встал на ноги после инфаркта и операции
Народный артист РСФСР Куклачев впервые после операции начал ходить
Фото - © Галина Попова / Фотобанк Лори
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые после перенесенного инфаркта и операции встал на ноги, а также начал ходить, сообщает Mash.
Артиста планируется выписать из больницы через 2-3 недели.
Сын Куклачева Дмитрий рассказал, что мужчина уже выглядит бодрым. Артисту настоятельно рекомендуют покой, лекарства, поэтому в ближайшее время никаких выступлений не планируется.
Юрий Куклачев скоро сможет находиться рядом со своей семьей. Ему еще предстоит пройти реабилитацию, а также отправиться в санаторий.
Ранее Артисту стало плохо 12 апреля на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас Сити холле». Куклачева его увезли на скорой помощи в больницу. Он жаловался на сердце.