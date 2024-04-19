Юрий Куклачев впервые встал на ноги после инфаркта и операции

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые после перенесенного инфаркта и операции встал на ноги, а также начал ходить, сообщает Mash.

Артиста планируется выписать из больницы через 2-3 недели.

Сын Куклачева Дмитрий рассказал, что мужчина уже выглядит бодрым. Артисту настоятельно рекомендуют покой, лекарства, поэтому в ближайшее время никаких выступлений не планируется.

Юрий Куклачев скоро сможет находиться рядом со своей семьей. Ему еще предстоит пройти реабилитацию, а также отправиться в санаторий.

Ранее Артисту стало плохо 12 апреля на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас Сити холле». Куклачева его увезли на скорой помощи в больницу. Он жаловался на сердце.