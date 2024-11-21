Юрий Куклачев удивлен ажиотажем вокруг состояния своего здоровья

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал РИАМО, что проходит обычное обследование в медицинском учреждении, чтобы быть готовым к выступлениям. Он удивлен ажиотажем вокруг состояния своего здоровья.

«Решили посмотреть, в каком состоянии я сейчас, в домашних условиях этого не сделать. Нужно сдавать анализы, рентген и проверить в каком состоянии сердце сейчас, спустя полгода. В понедельник я лег сюда на обследование. И тут такой шум поднялся: „Реанимация, чуть не умер!“. Не знаю, откуда это пошло», — сказал корреспонденту РИАМО Куклачев.

Народный артист РСФСР уточнил, что чувствует себя хорошо и проходит обследование, чтобы быть уверенным в состоянии своего здоровья перед предстоящими новогодними выступлениями.

Куклачев добавил, что последнее время регулярно ходит с супругой на прогулки. Обычно он проходит по пять километров.

Ранее в Сети появилась информация, что Куклачева госпитализировали в кардиоцентр из-за проблем с сосудами. Позже его дочь Екатерина опровергла эту информацию.