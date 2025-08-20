«Юридический экстремизм»: Боярский раскрыл, как фирмы зарабатывают на чужих фото

В России некоторые компании массово подают иски за якобы незаконное использование фотографий, а затем получают компенсацию. При этом они не имеют ничего общего с реальными авторами изображений. Депутат Госдумы Сергей Боярский в своем Дзен-канале назвал это «юридическим экстремизмом».

При такой схеме фирмы используют один шаблон действий. Они находят в интернете фотографии, в основном самые обычные, например, это может быть изображение кубиков или игрушек в детском саду. Затем компании обращаются с иском в суд.

Они заявляют, что представляют интересы авторов, а затем требуют денег за «нарушение авторских прав». При этом такие фирмы ничем не подтверждают свою связь с правообладателями. Они предъявляют лишь договоры доверительного управления.

С помощью этой схемы компании наживаются на СМИ, туристических фирмах, образовательных учреждениях и других организациях, которые используют в работе изображения. Основная проблема заключается в том, что суды часто удовлетворяют эти иски. За последнее время было возбуждено 8 тыс. таких дел, в качестве компенсации отданы сотни миллионов рублей.

Представители власти всерьез обеспокоены этим вопросом. Они собрали доказательную базу по делам, где «правообладатели» никак не связаны с реальными авторами. Обращения направлены в правоохранительные органы. Если схему в итоге признают мошеннической, то волна необоснованных исков может прекратиться.

Ранее на эту же проблему обратил внимание дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Он отметил, что СМИ стали часто сталкиваться с массовыми исками от патентных троллей, которые хотят получить компенсацию за использование того или иного изображения. Он призвал редакции бороться со злоумышленниками.