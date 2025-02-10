Юра Борисов дарил девушкам розы в метро Москвы

Российский киноактер Юра Борисов дарил девушкам цветы в метрополитене Москвы. Артист посетил подземку в образе русского поэта Александра Пушкина, сообщила замначальника метро и советник заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова в своем Telegram-канале .

Темникова опубликовала фото Борисова из столичной подземки. На кадрах актер в образе Пушкина ходит по метро и дарит розы девушкам.

«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» — написал советник заместителя главы Москвы.

Юру Борисова ранее номинировали на «Оскар» и BAFTA за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Кинолента, рассказывающая об отношениях американской секс-работницы и сына русского олигарха, также претендует на «Оскар» и ранее завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.